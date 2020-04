Autoridades procuram idoso de 80 anos desaparecido em Bragança

A GNR está a realizar buscas para encontrar um idoso que sofre de demência com cerca de 80 anos, em Vila Nova de Carcãozinho, no concelho de Bragança.



As autoridades foram alertadas por familiares cerca das 22h00 da noite desta quinta-feira, e de imediato começaram as buscas, que se mantinham esta sexta-feira.





Está a ser procurado por elementos da GNR do posto de Izeda, do GIPS e duas equipas cinotécnicas. Fonte da GNR explicou que há a intenção de as buscas contarem com a ajuda de um drone.As buscas envolviam por volta das 10h30 desta sexta-feira 14 elementos e sete viaturas de vários agentes da Proteção Civil, segundo informação disponibilizada na página da Autoridade Nacional.