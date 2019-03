Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autoridades procuram jovem dado como desaparecido no Douro junto à Alfândega do Porto

Vítima terá abandonado uma discoteca e acabou por desaparecer depois de se atirar ao rio.

11:38

Um jovem foi dado como desaparecido este domingo no rio Douro na zona da Alfândega do Porto.



As autoridades estão a fazer buscas por um jovem que terá abandonado uma discoteca e se atirou ao rio.



As buscas estão a ser realizadas tendo como base o testemunho de vários presentes no local.



