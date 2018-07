Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autoridades procuram mulher de 30 anos desaparecida em Arcos de Valdevez

Por Lusa | 17:00

Meios da GNR e dos bombeiros, apoiados por um helicóptero, estão envolvidos nas operações de busca por uma mulher de 30 anos, de nacionalidade alemã, dada como desaparecida em Cabreiro, Arcos de Valdevez, disse fonte daquela força policial.



Segundo a fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo explicou que, "cerca das 10h00, a mulher terá ido fazer um trilho, no lugar de Lordelo, freguesia de Cabreiro, em Arcos de Valdevez".



"Cerca das 15h15 o marido contactou as autoridades por estranhar a demorar no seu regresso", adiantou.



O dispositivo da GNR no local é composto por "três patrulhas e uma equipa do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS)".



Contactada pela Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo informou que "o apoio dos bombeiros foi solicitado pela GNR, cerca das 15h30, tendo sido acionado um meio áereo ligeiro".



No local encontram-se cinco operacionais e uma viatura dos bombeiros voluntários de Arcos de Valdevez.