Autoridades procuram mulher suspeita de esfaquear homem em Santa Maria da Feira

As autoridades procuram a mulher que esfaqueou um homem de 58 anos, na zona do abdómen, em Santa Maria da Feira, esta sexta-feira à noite.A vítima sofreu ferimentos graves e foi transportada pelos bombeiros de Lourosa para o Hospital da Feira.Segundo a vizinhança, o casal não era visto muitas vezes, sendo que o homem trabalhava na maioria do tempo fora do país.No local esteve presente uma equipa da viatura médica de emergência e a GNR, que tentaram proceder à reanimação do homem.O ataque aconteceu em contexto de violência doméstica.