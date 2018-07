Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autoridades procuram turista desaparecida em Peniche

Italiana, de 57 anos, estava de férias com o filho maior de idade em Portugal.

Por P.G. | 09:23

Buscas no mar e em terra estão a ser feitas em Peniche desde quarta-feira para tentar encontrar uma turista italiana, de 57 anos, que está desaparecida em circunstâncias que se desconhecem.



Um filho da mulher, maior de idade, que estava com ela de férias naquela cidade, foi quem deu o alerta do desaparecimento. Ambos estavam numa casa alugada no centro de Peniche e na quarta-feira de manhã foram passear à praia. Regressaram ao alojamento e o filho diz ter ido dar outra volta e quando chegou de novo à casa, pelas 12h00, não viu a mãe, que nunca mais apareceu.



Alertou então a PSP, que pediu ajuda à Autoridade Marítima e aos bombeiros para as buscas no mar, ao longo da península de Peniche, e em terra, junto às arribas, envolvendo um semirrígido do Instituto de Socorros a Náufragos, patrulhas da Polícia Marítima e equipas de resgate e salvamento dos bombeiros locais, com três dezenas de elementos.