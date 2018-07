Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autoridades realizam buscas por aeronave desaparecida em Ponte de Sor

No local estão elementos dos bombeiros e da GNR.

00:13

Os Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor e a GNR estão a realizar buscas de forma a encontrarem uma aeronave dada como desaparecida esta terça-feira em Ponte de Sor, Portalegre.



O alerta terá sido dado aos bombeiros, no entanto ainda não há confirmação da sua veracidade.



Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Portalegre, as autoridades ainda estão no local e já aumentaram o perímetro das buscas.