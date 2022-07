Autoridades recolhem últimas peças de contentor que caiu ao Tejo após despiste

As últimas peças do contentor de mercadorias que caiu na segunda-feira ao rio Tejo, após o despiste de um veículo pesado na Ponte Vasco da Gama, estão esta terça-feira à tarde a ser recolhidas, segundo a Lusoponte.

"O contentor tem sido retirado em peças", explicou a concessionária, numa resposta enviada à Lusa, acrescentando, por outro lado, que "ainda não foram efetuados trabalhos de reparação ao guarda-corpos" da ponte, que ficou danificado no local do acidente.

Está previsto que esta reparação tenha início na quinta-feira, de acordo com a empresa.

O despiste do pesado, que transportava fruta, ocorreu na tarde de segunda-feira, no sentido norte-sul, sem provocar feridos e provocando condicionamentos no trânsito durante várias horas.

O reboque e o contentor da viatura caíram ao rio, enquanto a cabine do condutor se manteve no tabuleiro.

A Ponte Vasco da Gama liga os distritos de Setúbal e Lisboa.