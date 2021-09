Autoridades sem pistas da mulher desaparecida em Montalegre

Bombeiros e GNR, com ajuda de cães, continuam sem qualquer pista do paradeiro de Sandra Baía, de 38 anos, que está desaparecida desde domingo em Vilarinho de Negrões, Montalegre.As buscas estão a ser realizadas pela GNR e pelos bombeiros, tanto por via terrestre como aquática na albufeira do Alto Rabagão., emocionada, Aurora Carvalho, cunhada de Sandra Baía.