Ainda não há pistas sobre a identidade do cadáver encontrado no sábado, ao final da tarde, numa zona de mato dos arredores de Braga.O corpo, que se encontrava em avançado estado de decomposição e, por isso, irreconhecível, foi encontrado por um morador que realizava uma caminhada nas imediações do Mercado Abastecedor, em Celeirós.O homem chamou a GNR que, por sua vez, solicitou a intervenção da Polícia Judiciária. Dados concretos só após a autópsia, prevista para esta segunda-feira.