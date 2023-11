Autoridades sem pistas sobre o paradeiro do jovem ‘FonFon’ que está desaparecido no Porto Alto

Mais de 72 horas depois do desaparecimento de Xuefeng Zhou, no Porto Alto, as autoridades continuavam ontem sem qualquer pista sobre o paradeiro do jovem de 16 anos. O mistério sobre o que aconteceu a ‘FonFon’, também tratado como ‘Afonso‘ entre amigos e familiares, está longe de ser resolvido e levou até a Associação de Pais da Escola Básica do Porto Alto a lançar um apelo entre a comunidade: “Pede-se a ajuda de todos para encontrarmos o Xue o mais depressa possível! Qualquer ajuda é fundamental nesta altura.”









O caso está a ser investigado pela GNR e já foi comunicado ao Ministério Público, apesar de não haver até agora indícios de crime no desaparecimento. O jovem saiu de casa na manhã de segunda-feira para ir para a escola, mas nunca lá chegou ou voltou a ser visto desde então.