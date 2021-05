Autoridades sem rasto de pescador desaparecido no rio Tejo desde sexta-feira

As buscas pelo pescador que desapareceu na sexta-feira à noite na zona da Cala das Barcas, no rio Tejo, mobilizaram embarcações da Estação Salva-Vidas de Lisboa e dos Bombeiros Voluntários do Barreiro durante todo o dia de domingo, mas sem sucesso.



Marco Serralheiro, de 39 anos e residente em Vila Franca de Xira, caiu à água pelas 22h00 de sexta-feira quando seguia num pequeno barco de pesca com um colega. Foi este pescador quem deu o alerta para o acidente. Desde as primeiras horas que o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima está a dar apoio ao familiares.

