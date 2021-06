Autoridades suspendem buscas por jovem de 15 anos desaparecido no Tejo

Foram suspensas, ao início da tarde de sexta-feira, as buscas para encontrar o corpo de Carlos Caldeira, o jovem de 15 anos desaparecido desde terça-feira nas águas do rio Tejo em Alhandra, Vila Franca de Xira.



Ao fim de dois dias, com o empenho de operacionais dos bombeiros e da Polícia Marítima, o comandante Vieira Branco, capitão do Porto de Lisboa, interrompeu as buscas, explicando que "palmilharam toda a área possível, sem resultados". "Consideramos que as hipóteses de este jovem estar vivo são nulas", concluiu.

