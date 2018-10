Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autoridades tentam resgatar pessoa presa numa ravina no Burgau, em Vila do Bispo

Operação teve início às 17h40 e envolve oito meios, incluindo uma embarcação do ISN e 17 operacionais de várias forças.

19:22

As autoridades estão a conduzir uma operação de resgate para retirar uma pessoa que esta quinta-feira à tarde ficou presa numa ravina no Burgau, em Vila do Bispo, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.



Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, a operação teve início às 17h40 e envolvia, às 19h10, oito meios, incluíndo uma embarcação do Instituto de Socorro a Náufragos (ISN), e 17 operacionais de várias forças.



A mesma fonte não conseguiu adiantar mais pomenores sobre a ocorrência, alegando que estão ainda em curso as operações de resgate, por parte da Autoridade marítima, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Bombeiros de Vila do Bispo e GNR.