Autoridades travam violência a cinco mulheres no Norte do País

Cinco homens, com idades entre os 19 e os 65 anos, foram detidos, nos últimos dias, por GNR e PSP, em crimes de violência doméstica protagonizados em diferentes pontos do Norte do País.Em Taboeira, Aveiro, os agentes da Polícia apanharam o suspeito, de 64 anos, a empunhar um machado enquanto ameaçava a companheira, de 61, pela 01h00 de sexta-feira.A ação decisiva da PSP apenas foi possível porque a própria vítima conseguiu refugiar-se, sozinha, em casa e telefonou a pedir socorro. Os polícias encontraram o homem no exterior da residência, em fúria. Foi detido e fica na cadeia até ter uma casa - que não aquela onde mora a vítima - para passar a domiciliária.No mesmo distrito, mas em Santa Maria da Feira, a GNR capturou um suspeito, de 36 anos, que agredia a ex-mulher, de 31. Foi-lhe apreendida uma caçadeira calibre 12, com número de série rasurado.Militares da GNR foram igualmente responsáveis pelo fim do terror a duas mulheres no concelho de Felgueiras. Num dos casos, um jovem de 19 anos, já com antecedentes pelo mesmo crime, ameaçava, insultava e extorquia dinheiro à própria avó, de 74 anos.Levado a tribunal, ficou proibido de contactar a vítima. A mesma medida de coação foi aplicada a um homem, de 46 anos, por ameaçar a antiga companheira, de 44, não aceitando o final da relação, também em Felgueiras.Finalmente, em Paranhos, no Porto, a PSP prendeu outro suspeito, engenheiro de 65 anos, que atacava a mulher.