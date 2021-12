Autorizadas cerca de seis mil promoções nas Forças Armadas para 2021

O Governo autorizou 6024 promoções nas Forças Armadas para o ano de 2021, de acordo com despachos dos ministério da Defesa e das Finanças, a que a Lusa teve acesso.

Os documentos constam num ofício enviado pelo Ministério da Defesa Nacional ao Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro, e aos chefes militares dos três ramos militares.

As promoções receberam o aval do ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, em 29 de abril de 2021 e do Secretário de Estado da Administração Pública, José Couto, em 17 de maio.