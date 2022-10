Autorizados 16.500 milhões de euros de incentivos este ano para adultos progredirem nas qualificações

O Governo autorizou este ano 16,5 milhões de euros de incentivos financeiros a adultos com baixas qualificações formais, mas com experiência, que completem a certificação de competências no âmbito Programa Qualifica, segundo diploma publicado esta quarta-feira.

A resolução do Conselho de Ministros, publicada esta quarta-feira , autoriza verbas para este incentivo até 2025, destinando 16,5 milhões de euros para este ano, 13,7 milhões euros para 2023 e igual montante para 2024 e 11 milhões de euros para 2025, mas possibilitando que o saldo apurado possa transitar para o ano económico seguinte.

A Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional atribui apoios de natureza financeira aos adultos que no âmbito do RVCC (reconhecimento, validação e certificação de competências) obtenham uma certificação escolar ou profissional, que lhes permita uma progressão das qualificações.

O objetivo é apoiar, nomeadamente, processos de reconhecimento, validação e "certificação de competências em fase madura para incentivar a participação das pessoas e a conclusão dos mesmos, de modo a elevar a base de qualificação dos portugueses, bem como na componente 6 do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).