As duas vítimas, à data dos crimes com 19 e 18 anos, já anteriormente tinham sido abusadas sexualmente por familiares: a primeira por parte do pai; e a segunda de um tio. O arguido, de 28 anos, auxiliar numa instituição de apoio a pessoas com deficiência, na zona de Coimbra, onde as vítimas foram colocadas, sabia dessas situações, mas isso não o impediu de abusar sexualmente de forma reiterada das jovens.









