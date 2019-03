Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Auxiliar de Saúde rouba idosa no Hospital de Chaves

Tirou brincos de ouro a mulher que estava em observações.

Por Patrícia Moura Pinto e Aureliana Gomes | 06:00

Uma idosa foi assaltada por uma auxiliar do Hospital de Chaves, no sábado ao final do dia, nas Urgências daquela unidade hospitalar. A mulher terá roubado os brincos que a mulher levava.



Ao que o CM apurou, a doente estava em observações quando foi abordada pela funcionária, que lhe retirou as peças de ouro, com a desculpa de que iria fazer um exame. Uma outra paciente estranhou a situação, já que a idosa nem sequer tinha sido vista por um médico, e chamou de imediato as autoridades.



A suspeita, de 58 anos, já estaria na mira dos responsáveis do hospital por suspeita de outros furtos a doentes, maioritariamente idosos que se deslocavam ao hospital sem acompanhantes. No sábado, a assistente operacional foi apanhada em flagrante e admitiu o crime.



"A PSP foi chamada ao local e a suspeita, depois de confrontada com os factos por parte da vítima e de algumas testemunhas, acabou por confessar o crime e devolver os brincos à proprietária", explicou o comissário da PSP de Vila Real, João Martins.



Questionado sobre a situação, o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, através do gabinete de comunicação, explicou que a funcionária vai ser alvo de um inquérito. "Será instaurado um processo disciplinar à colaboradora em questão, sendo também efetuada a suspensão preventiva da mesma", indica a unidade de saúde.



A assistente operacional vai agora ser presente a tribunal para a aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.