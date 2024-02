Auxiliar do Hospital Garcia de Orta roubava cartões bancários de idosos e doentes em estado grave

Um auxiliar de ação médica do Hospital Garcia de Orta, em Almada, foi esta segunda-feira detido pela PSP por suspeitas de dezenas de furtos e utilização de cartões bancários de utentes internados naquela unidade hospitalar. A mulher do suspeito foi constituída arguida por coautoria de alguns dos crimes em investigação.Segundo oapurou, trata-se de um homem de 35 anos que trabalhava nas urgências do hospital e que aproveitava a entrada de doentes, sobretudo idosos ou pessoas em estado grave, para se apropriar de cartões bancários e objetos em ouro (alguns foram encontrados no seu cacifo), que os doentes eram obrigados a entregar no momento da admissão. Mas quando tinham alta ou os familiares queriam reaver os bens, ninguém sabia dos mesmos. Há suspeitas de que o método foi usado durante cerca de um ano.A mulher do suspeito estaria a par dos crimes e é considerada coautora em alguns dos casos. Os dois estão indiciados por crimes de furto e de abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento. A investigação nasceu após várias participações feitas junto do hospital e das polícias. Esta segunda-feira foram feitas buscas na casa dos suspeitos e também no Hospital Garcia de Orta. Segundo a PSP, o auxiliar detido será esta terça-feira presente no Tribunal de Almada para primeiro interrogatório.