Auxiliar do Hospital Garcia de Orta suspeito de aterrorizar idosos fica em prisão preventiva

O auxiliar de ação médica do Hospital Garcia de Orta, em Almada, suspeito de aterrorizar idosos nas urgências com tortura para lhes roubar os bens, ficou em prisão preventiva.

O homem de 35 anos foi interrogado na manhã desta quarta-feira no tribunal de Almada, e será conduzido ao Estabelecimento Prisional de Setúbal.

Recorde-se que, tal como o CM noticia hoje, a investigação da PSP de Almada permitiu recolher prova que indicia o auxiliar em cerca de duas dezenas de furtos a idosos.

As vítimas, de ambos os sexos e todas com mais de 75 anos, eram ajudadas pelo mesmo logo na admissão às urgências hospitalares. O suspeito ganhava a confiança das mesmas, e aproveitava para desviar bens em ouro e cartões bancários. Há registo de violência por parte do arguido, para obter os códigos dos cartões das vítimas. Houve várias pessoas que ficaram com as contas bancárias esvaziadas.