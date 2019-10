Avaliação de estado das arribas no Algarve feita de barco e avião

A avaliação das arribas no Algarve, antes da derrocada que matou cinco pessoas na praia Maria Luísa, em Albufeira, em 2009, era feita periodicamente em cada uma das praias, mas também através de vistorias realizadas de barco e até de avião.A revelação foi feita esta segunda-feira por Sebastião Teixeira, antigo responsável da Administração da Região Hidrográfica do Algarve, durante o julgamento em que os familiares das vítimas exigem ao Estado 911 mil euros, que está a decorrer no Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé.Segundo Sebastião Teixeira, existiam sinais de perigo de derrocada de arribas no acesso à praia Maria Luísa, na altura do acidente mortal, mas as placas não faziam parte de um plano oficial de sinalização, que só foi implementado em 2012."Estas placas de aviso eram colocadas consoante a sensibilidade dos técnicos", explicou o mesmo responsável, que foi ouvido como testemunha.Sebastião Teixeira explicou ainda que a análise às arribas consideradas perigosas era feita não só no local, mas também através de fiscalizações a bordo de barcos e até de aviões, para existir uma visão mais alargada dos riscos.As famílias das cinco vítimas mortais exigem ao Estado o pagamento de uma indemnização no valor de 911 mil euros.O leixão (parte de arriba) que caiu e matou cinco pessoas tinha um sinal de perigo, mas foi instalado pelo concessionário.Esta terça-feira está prevista mais uma sessão de julgamento, onde vão ser ouvidos elementos da Autoridade Marítima.