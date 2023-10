O Governo quer introduzir no Código Penal o crime específico de “ofensa à integridade física de agente de força ou serviço de segurança”, que vai agravar as penas por agressões a polícias “no exercício das suas funções ou por causa delas, nas formas simples, qualificada e privilegiada”.Até agora, a pena máxima era de 3 anos, o que agora aumenta para 4, podendo chegar aos 5 anos em circunstâncias de especial censurabilidade. Os limites mínimos das penas também aumentam de 6 meses para um ano. A proposta de lei, a submeter à Assembleia da República, foi esta quinta-feira aprovada em Conselho de Ministros. “É igualmente determinada a urgência na tramitação de processos relativos a crimes contra a vida ou a integridade física praticados contra ou por agentes das forças e serviços de segurança, no exercício das suas funções ou por causa delas”, refere o comunicado do Governo.