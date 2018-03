Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avançado do Farense recupera e já sorri

Equipa quer dedicar-lhe a vitória caso vença o Belenenses.

Por Tiago Griff | 09:17

É com um sorriso rasgado, a dar sinais de boa recuperação, que ‘Tavinho’, o avançado do Farense que foi esfaqueado segunda-feira, em Vilamoura, apareceu esta quinta-feira numa fotografia divulgada pela equipa de futsal do clube.



"Os diretores, treinadores e jogadores de futsal do Farense desejam ao jogador ‘Tavinho’ rápidas melhoras e um completo restabelecimento", diz a legenda que acompanha a fotografia.



A equipa quer dedicar a vitória ao jogador hospitalizado caso vença amanhã o Belenenses. O CM sabe que o atleta, de 24 anos, foi transferido para a enfermaria do Hospital de Faro, onde recupera do ataque que sofreu.



O agressor, Nelson Sousa, conhecido como ‘Periquito’, foi detido pela Polícia Judiciária e colocado em prisão preventiva.