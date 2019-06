Avaria corta trânsito na ponte móvel de Matosinhos a partir das 23 horas

A ponte móvel do porto de Leixões, em Matosinhos, estará interdita à circulação a partir das 23h00 desta quinta-feira devido a uma avaria, informou a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo."A APDL -- Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo informa que a Ponte Móvel do porto de Leixões estará interdita ao trânsito automóvel e de peões, a partir das 23h00 devido a uma avaria que se registou no final do dia", refere a publicação na página da Câmara de Matosinhos do Facebook.Ainda segundo a publicação, de forma a minimizar os transtornos causados, a "APDL assegurará gratuitamente o transporte de passageiros ente Matosinhos e Leça da Palmeira, a partir das 23h00, cujas paragens se poderão encontrar, em Matosinhos, no acesso nascente à Ponte Móvel (junto à paragem da Resende) e, em Leça da Palmeira, por baixo da Ponte (junto à paragem da STCP)".O trânsito automóvel "será canalizado para o viaduto da A28", acrescenta o documento em que a APDL "solicita a melhor compreensão pelos inevitáveis transtornos causados pela avaria".