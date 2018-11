Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avaria de camião corta o IP3 na zona de Penacova

Autoridades estão a desviar o trânsito, entre o Lorvão e a Espinheira

15:34

A avaria de um pesado provocou o corte do trânsito no IP3, no sentido Coimbra-Viseu, entre o nó do Lorvão e da Espinheira, na zona do concelho de Penacova, disse esta quinta-feira o Comando Territorial da GNR.



O veículo pesado ficou avariado por volta das 14h00, "no meio da faixa de rodagem [do IP3], numa zona estreita", em que há apenas uma via em cada sentido, tendo obrigado as autoridades a desviar o trânsito, entre o Lorvão e a Espinheira, para a estrada nacional número 2 até a viatura ser removida, disse à agência Lusa fonte da GNR de Coimbra.



O Comando Territorial referiu que, até ao momento, não há qualquer previsão de quando é que a situação poderá ficar resolvida.



"Se for uma avaria simples, vão tentar reparar no local. Se não, terá que ser removido de reboque, o que poderá demorar um pouco mais", acrescentou.



Para já, frisou, não há congestionamento na zona onde foi cortado o trânsito, mas espera-se que, caso a situação se arraste, possa "gerar algum trânsito no fluxo de saída das pessoas de Coimbra para as suas casas, agravado pelas condições climatéricas" que se fazem sentir, explanou fonte da GNR de Coimbra.