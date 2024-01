Um comboio Alfa Pendular sentido Lisboa-Porto avariou-se na manhã deste sábado no troço da linha do norte entre a Azambuja e Setil, no distrito de Santarém.Ao que oapurou, junto das infraestruturas de Portugal, os passageiros tiveram de esperar quatro horas, desde as 8h35, para que a situação fosse resolvida.A circulação foi restabelecida por volta das 12h35.