Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avaria na Ponte Móvel do Porto de Leixões sem data de reparação

Condições meteorológicas estão a condicionar os trabalhos de reparação da travessia.

Por Aureliana Gomes e Manuel Jorge Bento | 06:00

Desde sexta-feira que quem queira atravessar a pé ou de carro a ponte móvel do porto de Leixões não o pode fazer. Uma avaria foi detetada ao final da noite e ainda não há data para a reparação.



A Administração dos Portos de Leixões, Porto e Viana do Castelo (APDL) explica, em comunicado, que se tratou de "uma avaria imprevista" que levou ao encerramento da infraestrutura. A APDL espera resolver o problema nos próximos dias "desde que o estado do tempo o permita".



A ponte que liga as cidades de Leça da Palmeira e Matosinhos é utilizada diariamente por centenas de pessoas. Consciente do número de utentes que todos os dias utilizam a travessia, quer seja a pé ou de carro, a APDL colocou autocarros gratuitos a circular de 10 em 10 minutos, durante o dia, e de 20 em 20, à noite. Em Matosinhos, a paragem encontra-se junto à entrada da ponte e, em Leça da Palmeira, por baixo da via.



Quem habitualmente utiliza a travessia fala em constrangimentos. "Eu utilizo a ponte todos os dias. Hoje vi que não se passava. Causou-me alguns transtornos porque tive de esperar por um autocarro", disse ao CM Beatriz Amorim. À espera do autocarro, em Matosinhos, Quintino Completo confessou que, havendo alternativa, não vê qualquer problema. "Embora goste de andar a pé, com a chuva até é melhor irmos de autocarro", disse. Os carros estão a ser desviados para a A28.



A ponte móvel que liga as margens do porto de Leixões foi inaugurada em julho de 2007. Com um vão de 92 metros, é a quarta maior ponte basculante do Mundo.