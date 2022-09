Avaria nos sistemas informáticos afetam funcionamento dos tribunais

Uma avaria dos sistemas informáticos CITIUS e SITAF, este último dos Tribunais Administrativos e Fiscais, está a afetar o funcionamento de diversos tribunais e departamentos do Ministério Público, de norte a sul do país, revelou esta terça-feira fonte judicial.

Segundo adiantou à agência Lusa a mesma fonte, os sistemas informáticos estão "em baixo a nível nacional", havendo informações de que o Palácio da Justiça de Lisboa "está sem sistema", o mesmo ocorrendo em Águeda, Évora, Tribunal da Relação de Coimbra, Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Santarém, Tribunal de Anadia, assim como os serviços de justiça em Matosinhos, Maia, Figueira da Foz e Vila Nova de Gaia.

Uma outra fonte ligada aos Tribunais Administrativos e Fiscais referiu à Lusa que a quebra no sistema do SITAF, que serve aqueles tribunais, ocorreu cerca das 10:00.

Contactado Ministério da Justiça (MJ), o seu gabinete confirmou que "a meio da manhã de hoje foram reportados problemas na infraestrutura tecnológica da Justiça que estão a afetar momentaneamente a disponibilidade dos serviços".

De acordo com o MJ, as equipas do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça "estão a trabalhar no sentido de restabelecer o normal funcionamento do sistema e minorar o impacto nos serviços".