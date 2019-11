Uma avaria na rede de alta tensão no Zambujal, em Alfragide, provocou um 'apagão' que afetou a linha de Aalgés, durante a noite deste sábado.O alerta para a ocorrência aconteceu às 21h45.Segundo oconseguiu apurar junto de fonte oficial da EDP Distribuição, a energia foi reposta minutos depois. No entanto, cerca das 22h15, verificava-se uma avaria de média tensão a decorrer naquela zona.Cerca das 22h30, as equipas operacionais estavam no terreno "visando a resolução" do problema.