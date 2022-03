Parte da estrutura de um edifício ruiu na tarde desta quinta-feira na Avenida Fernão de Magalhães, no Porto.O alerta foi dado às 15h45 e os Bombeiros Sapadores do Porto e a Polícia Municipal foram acionados para o local.Não há feridos a registar.A estrutura em chapa caiu para a via e a avenida está cortada ao trânsito até ser retirado o material.