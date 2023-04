Avião aterra de emergência no Aeroporto de Faro devido a indisposição do piloto

Um avião com cerca de 100 passageiros a bordo aterrou esta sexta-feira de manhã de emergência no Aeroporto de Faro devido à indisposição de um dos pilotos.Segundo oapurou com uma fonte do aeroporto, o avião tinha partido de Londres, no Reino Unido, em direção a Agadir, em Marrocos, quando foi dado o alerta a bordo.Foi ativado o alerta vermelho e acionados vários meios de socorro.A aterragem foi realizada com sucesso pelo segundo piloto a bordo sem incidentes.O piloto que se sentiu mal foi assistido no aeroporto.