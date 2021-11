Quatro homens e uma mulher, com idades entre os 31 e os 44 anos, foram detidos no domingo pela Polícia Judiciária no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, numa operação em que foram apreendidos 43 quilogramas de cocaína.



A droga, que estava a ser desembarcada de um avião proveniente de São Paulo, Brasil, era suficiente para 430 mil doses e poderia render mais de 2,5 milhões de euros. Seria introduzida no mercado nacional através do grupo residente no Porto.

