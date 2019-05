Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avião Boeing 777 obrigado a aterrar de emergência no Porto

Na origem esteve um problema de saúde de um dos passageiros.

20:16

Um avião Boeing 777 que fazia a ligação entre Houston, nos Estados Unidos, e Istambul, na Turquia, foi obrigado a fazer uma aterragem de emergência este domingo, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.



Na origem do caso esteve um problema de saúde de um dos passageiros do avião pertencente à Turkish Airlines.



O homem foi assistido no aeroporto e depois transportado para o hospital.



Também a família do doente que viajava neste aparelho ficou no Porto depois do voo ter sido retomado.