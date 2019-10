Avião Boeing 777 sai de pista e desliza até área de terra no Aeroporto do Porto

Um avião Boeing 777 destravado saiu da pista do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, e deslizou até a uma zona de terra, este sábado de manhã.A aeronave só parou após embater numa torre de iluminação e numa barreira de cimento. A ANA Aeroportos, que gere o espaço aéreo, já instaurou um inquérito junto da transportadora aérea angolana TAAG e da empresa de assistência para apurar as causas.Ao que tudo indica, o avião não tinha calços nas rodas. Chegou de madrugada ao aeroporto depois de uma viagem desde Luanda e foi estacionado no terminal de carga.