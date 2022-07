Um avião de combate a incêndios Canadair Bravo 3 "foi obrigado a fazer uma manobra de amaragem" no Lago Azul, em Ferreira do Zêzere, depois de ter sido detetada uma avaria no motor esquerdo enquanto estava a combater os incêndios na região.Ao que oapurou junto do CDOS de Santarém, "o piloto está bem" e não há vítimas a registar.O avião vai ser rebocado para a margem por botes das corporações de bombeiros que já se encontram no local, adiantou.