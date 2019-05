Avião da Air Astana que aterrou em Beja há seis meses ainda sem solução

O presidente da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal revelou esta quarta-feira, em Alverca do Ribatejo, distrito de Lisboa, que ainda não há solução para o avião da Air Astana, que aterrou de emergência em Beja em novembro passado."Não podemos comentar nada relativo a esse evento até à publicação do relatório final", afirmou à agência Lusa Marco Tulio Pellegrini, adiantando que "a OGMA tem colaborado bastante na investigação com os órgãos da autoridade e de investigação".Seis meses depois do incidente, a aeronave Embraer E190 ainda se encontra na Base Aérea de Beja à espera da conclusão do processo.De acordo com Marco Tulio Pellegrini, tem havido reuniões frequentes com o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários.Em 11 de novembro de 2018, o avião da Air Astana aterrou no aeroporto de Beja após ter declarado emergência.Na ocasião, fonte aeronáutica disse à agência Lusa que o avião sofreu uma "falha crítica nos sistemas de navegação e controlo de voo".O voo KZR 1388 descolou de Alverca às 13:21 e tinha como destino Minsk, capital da Bielorrússia.Segundo a mesma fonte, o avião esteve a fazer manutenção nas oficinas da OGMA -- Indústria Aeronáutica de Portugal antes do incidente.