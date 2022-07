Avião da EasyJet obrigado a aterragem de emergência minutos após levantar voo em Faro

O Airbus A 320 da EasyJet aterrou de emergência esta segunda-feira no Aeroporto de Faro, minutos depois da descolagem, após de ter sido detetado um problema técnico na aeronave.O avião descolou da pista do Aeroporto de Faro às 21h33 e tinha como destino Glasgow, na Escócia. No entanto, o Airbus A 320 acabou por regressar a Faro minutos após a descolagem.O comando da PSP de Faro informou o, os pilotos do avião acionaram o código vermelho, que é reservado para situações de emergência e que alerta de imediato o Controlo de Tráfego Aéreo.Os dados mostram ainda que o Airbus A 320 passou um curto período de tempo a sobrevoar o Oceano Atlântico "para queimar combustível", antes de aterrar no Aeroporto de Faro pouco depois das 22h00.