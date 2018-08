Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avião da Força Aérea ativado para monitorização

Por Lusa | 21:20

Um avião C-295 da Força Aérea foi acionado para um voo de reconhecimento e monitorização esta noite pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), informou esta entidade.



"O voo foi planeado em virtude da situação operacional em curso, nomeadamente os incêndios rurais que lavram nos distritos de Faro, Santarém, Portalegre e Nisa, podendo vir a alargar-se a outras áreas de risco do território continental", lê-se no comunicado da ANPC.



O avião tem equipamentos de captação de imagens, que "permitem a deteção rápida de eventuais novas ocorrências, assim como a monitorização do comportamento dos incêndios rurais, sendo, por isso, um importante meio de apoio à decisão operacional".



A bordo estarão dois operacionais da ANPC.