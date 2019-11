Avião da Ryanair aterra de emergência no Aeroporto do Porto após descolar com avaria mecânica

Um avião da Ryanair teve que voltar a aterrar esta manhã de quarta-feira, no Aeroporto do Porto, depois de ter descolado com destino a Birmingham.Ao que o CM apurou, o aparelho voltou à pista após ser detetada uma avaria mecânica.Alerta foi dado cerca das 11h00.Bombeiros foram acionados para o local.Em atualização