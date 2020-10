Avião da Ryanair obrigado a aterrar de emergência em Lisboa devido a passageiro que causou distúrbios

O voo partiu do Aeroporto John Lennon, em Liverpool, às 6h29, sendo que a sua aterragem estava prevista para as 10h40 no Aeroporto de Tenerife Sul.

Um avião da Ryanair proveniente de Liverpool, Inglaterra, e com destino a Tenerife, Espanha, foi esta sexta-feira forçado a aterrar de emergência, às 9h36, no Aeroporto de Lisboa após um passageiro a bordo começar a apresentar um comportamento inadequado.Ao que oconseguiu apurar, o passageiro terá começado a apresentar um comportamento errático tendo, alegadamente, havido gritos e sangue.

Após o avião ter aterrado, a PSP levou o passageiro em questão sob detenção, segundo confirmou aofonte oficial do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa. A mesma fonte remete mais explicações para esta segunda-feira.