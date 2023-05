Um avião da Ryanair aterrou de emergência, este domingo, no aeroporto de Faro, devido à suspeita de um problema técnico. O avião partiu de Faro, às 12h35, com destino a Birmingham, no Reino Unido.A chegada estava programada para acontecer às 13h24, mas o avião teve de regressar ao aeroporto de Faro. A aterragem aconteceu sem incidentes às 15h25.A bordo do avião estavam cerca de 180 pessoas. A aeronave vai agora ser verificada antes de voltar a levantar voo.Em atualização