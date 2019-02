Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avião da SATA Air Açores divergiu para o Faial

Passageiros serão reencaminhados para a Horta por via marítima.

Um avião da SATA Air Açores que fazia esta quarta-feira a ligação entre São Miguel e a ilha do Pico foi obrigado a divergir para o Faial devido a ventos fortes, disse à Lusa fonte da companhia aérea açoriana.



O porta-voz da SATA, António Portugal, explicou que os passageiros deste voo (35 que faziam a ligação Ponta Delgada/Pico e 30 Pico/Ponta Delgada) serão reencaminhados para a Horta por via marítima, seguindo depois por avião a partir do Faial.



O agravamento do estado do tempo nos Açores deve-se a uma superfície frontal fria associada a uma depressão, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



O IPMA emitiu avisos amarelos referentes à chuva e trovoada previstas para as ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo) até às 15h00 desta quarta-feira.



Para o grupo oriental (São Miguel e Santa Maria), o aviso amarelo por causa do vento vai vigorar a partir das 15h00 desta quarta-feira e até às 00h00.



As duas ilhas vão estar ainda sob aviso amarelo devido à chuva e trovoada a partir das 18h00 desta quarta-feira e até às 00h00.



Para o grupo central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial), o IPMA emitiu aviso laranja para o vento, direção de sul rodando para noroeste, entre as 15:00 e as 21h00 desta quarta-feira.



Aquelas cinco ilhas do grupo central vão estar também sob aviso amarelo devido às previsões de chuva e trovoada das 13h00 às 21h00 desta quarta-feira.



O aviso amarelo, o menos grave, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes das condições meteorológicas, enquanto o laranja corresponde a uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.