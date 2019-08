Um avião da TAP com destino a Roma, Itália, foi obrigado a fazer uma aterragem de emergência esta sexta-feira devido a "problemas hidráulicos".O voo tinha como hora de partida prevista às 12h25, mas só descolou do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, às 13h06.Cerca das 13h20, o avião regressou a Lisboa e aterrou de emergência.Segundo o que oconseguiu apurar, a aterragem decorreu com normalidade.