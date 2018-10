Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avião obrigado a aterrar de emergência no aeroporto de Lisboa

Foi detetada uma avaria técnica e por precaução o voo regressou ao aeroporto.

13.10.18

Um voo da TAP com destino a Toulouse, França, teve de regressar no sábado a Lisboa pouco depois da descolagem, após ter sido detetado fumo na cabina, informou a companhia aérea à Lusa.



O voo TP494, com 72 passageiros a bordo, partiu de Lisboa às 21h41, e aterrou "em total segurança" às 22h11.



Segundo a TAP, que não adiantou os motivos do incidente, "foram cumpridos os procedimentos adequados numa situação destas, por forma a garantir a segurança dos passageiros com a prioridade na aterragem".



Os 72 passageiros "desembarcaram normalmente e estão a ser acomodados em hotéis", sendo reencaminhados posteriormente para "próximos voos" com destino a Toulouse, adiantou a transportadora.