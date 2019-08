Um avião de carga fez uma aterragem de emergência, durante a madrugada desta quarta-feira, no Aeroporto Sá Carneiro, no Porto.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial da Polícia de Segurança Pública do Porto, o plano de aterragem de emergência foi ativado devido a uma avaria num dos motores da aeronave.A aterragem correu dentro da normalidade, de acordo com a mesma fonte.O alerta foi dado cerca das 05h30.