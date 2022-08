Avião de combate a incêndios fica inoperacional devido à falta de combustível

Um canadair, meio aéreo pesado de combate a incêndios florestais, a atuar em Portugal, passou para o estado inoperacional, devido à falta de combustível. A aeronave, que opera a partir do Centro de Meios Aéreos de Castelo Branco, entrou em modo inoperacional, esta segunda-feira, às 13h55.Contactada pelo, fonte próxima da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, remeteu as explicações pela falta de providenciamento de combustível para a empresa operadora dos meios aéreos.tentou o contacto com a operadora, para solicitar esclarecimentos, mas sem sucesso.