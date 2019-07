Avião de combate a incêndios sofre acidente ao efetuar manobra de reabastecimento em Tavira

Um avião de combate a incêndios, um anfíbio médio Fireboss, sofreu um acidente quando efetuava uma manobra de reabastecimento de água na barragem de Beliche, em Tavira."A aeronave encontrava-se estacionada na Base Aérea n.º 11, no distrito de Beja e dirigia-se para o combate a um incêndio rural na freguesia de Cachopo, concelho de Tavira, distrito de Faro", pode ler-se em comunicado.Não há registo de feridos, com o piloto a sair ileso. Há danos materiais a registar.As causas do acidente vão ser apuradas posteriormente.O incêndio está ainda ativo na Serra do Caldeirão, com seis meios aéreos mobilizados e 165 bombeiros, apoiados por 49 viaturas.