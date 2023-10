Avião forçado a regressar ao aeroporto do Porto após bater contra ave

Um avião que tinha descolado na manhã deste sábado do aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, teve de regressar ao ponto de partida depois de ter batido contra uma ave. A aeronave saiu do aeroporto do Porto às 08h30 com destino a Bremen, na Alemanha.



Assim que descolou, o aparelho chocou contra uma ave e o piloto por precaução decidiu voltar para trás de forma a verificar se existiu algum problema no motor. O avião teve de andar durante alguns minutos às voltas no espaço aéreo, de forma a queimar parte do combustível. Já por volta das 09h40 aterrou no aeroporto em segurança.





Não há registo de feridos. Vários meios dos bombeiros e da PSP foram colocados de prevenção para esta situação, que foi classificada como um alerta de nível um, o mais baixo para este tipo de situações.