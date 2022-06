Avião aterra em segurança depois de uma hora a gastar combustível sem sair de Portugal

Um Airbus A330-343 com destino a Varadero, em Cuba, poderá ter de fazer uma aterragem de emergência logo após ter partido do Aeroporto de Lisboa. Meia hora após a partida, o avião apresenta problemas no trem de aterragem.

Está, neste momento, a largar combustível na zona a norte de Lisboa, para evitar o risco de incêndio ou explosão na aterragem.





A companhia aérea World2Fly, marca do grupo espanhol World2Meet (W2M), iniciou no dia 4 de junho os voos diretos entre Lisboa e Varadero com partidas semanais a acontecerem todos os sábados.





Ao que apurou o, quando o avião aterrar terá combustível para um minuto, tendo por isso apenas uma tentativa para realizar a aterragem.No aeroporto, estão 35 operacionais e 10 meios da Proteção Civil de prevenção.O avião partiu às 16h30 e tinha uma viagem prevista de nove horas e dez minutos. O Airbus A330-343 tem capacidade para cerca de 300 passageiros e realizou o seu primeiro voo em 2010 para a Iberworld.O RSB foi acionado para o local.Em atualização.