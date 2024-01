Avião novo danificado por ave de grandes dimensões em Faro

O novo Airbus da companhia aérea Transavia, com apenas um mês de voo, ficou danificado depois de chocar com uma ave de grandes dimensões quando se preparava para aterrar no Aeroporto Gago Coutinho, em Faro.





A colisão aérea, denominada ‘bird strike’, ocorreu ainda a grande altitude, na terça-feira à noite, confirmou aofonte do aeroporto algarvio.Os passageiros não se terão apercebido do choque.